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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Olumsuz Hava Koşulları ve Karla Mücadele Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi

AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve karla mücadeleyle ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı, Vali Yerlikaya'nın açılış konuşması ile başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında
İstanbul kar şartlarına hazır
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DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında, "İstanbul'umuzda, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir aradayız. Geçtiğimiz kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uyguladığımız tedbirleri ve organizasyonumuzu, çok daha etkin ve verimli kılmak amacındayız.

Bugün, olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerine ilişkin kurumlarımız sunumlarını yapacaklar. Bu sunumları, hep birlikte değerlendireceğiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili Vali Yardımcılarımız, sorumlu bulundukları bölgelerde aktif olarak görevli olacaklar.

Acil hallerde vatandaşımıza; beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılay tarafından 101 noktada, 162 Araç, 300 personel ve 2000 gönüllü görev yapacak. İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, 'Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay' ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi.

Olumsuz hava koşulları ile ilgili tahminleri risk azaltma konusunda önemsiyoruz. AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah hepimizi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün afetlerden korusun" dedi.

"SÜRECİN ORTAK AKIL İLE YÜRÜTÜLMESİ SORUNLARI ÇÖZÜYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Kışla mücadele sürecine dönük eş güdümlü gerçekleştirilen bu çalışma oldukça önem taşıyor. Birlikte hareket ettiğimizde aynı ahengi, sizlerin liderliğinde çalışma arkadaşlarımızla bu şekilde yönettiğimiz takdirde inşallah hiçbir sorun yaşamayız. Tüm sunum yapan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sürecin ortak akıl ile yürütülmesi sorunları çözüyor.

Uygulamalara vatandaş desteği ve toplumsal katılımı önemsiyoruz. İnşallah bereketli bir kış diliyoruz. Hepimize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İCA, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay ve AYEDAŞ/BEDAŞ ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Federasyonu temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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