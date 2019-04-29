İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, güçlü bir Türkiye için; gecesini gündüzüne katarak, canla başla çalışan, ekmeğine alın terini katmış, bütün işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yerlikaya, "1 Mayıs'ın her inançtan, her kültürden insanın kardeşçe yaşadığı bu coğrafyada; barışın, huzurun ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını diliyorum. İşçi ve emekçilerimiz, ülkemizin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda çok büyük roller üstleniyorlar. Devletimiz işçi ve emekçilerimizin haklarının gözetilip korunarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarında sendika ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, iş hayatındaki birlik, beraberlik ve huzurun korunması, ülkenin kalkınması ve gelişmiş ekonomiler arasındaki yerini daha da güçlendireceğine vurgu yaparak, 1 Mayıs'ın milletçe kucaklaşmaya vesile olmasını diledi.