İstanbul Valisi Davut Gül'den 10 Kasım mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Aziz İstanbullular, Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Kısa hayatına olağanüstü büyük işler sığdıran Gazi, ateşten bir gömlek giydiği istiklal mücadelesinde en büyük sevdası olan milletine güvendi. Kendini, 'İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır' dediği ulusuna adadı. Gazi’nin 'en büyük eserimiz' dediği; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yediden yetmişe kalbi hürriyet için çarpan milletiyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşında.

Tarihin gördüğü en büyük liderlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bizlere bu cennet vatanı miras bırakan ecdadımıza karşı her daim sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gayemiz, Gazi’nin gösterdiği yolda, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak, 100 değil bin yıl da geçse Cumhuriyetimizi aynı ruh ve inançla yaşatmaktır. Derdimiz, emanete layık olabilmek; kadim medeniyetimizin ihyası ve inşasının kesintisiz devamı için İstanbul’da ve vatanın dört bir yanında canla başla çalışmaktır. Bu düşüncelerle Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hürmet, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.