İstanbul Valisi Gül'den kar yağışı uyarısı! "Karla mücadele çalışmalarını şimdiden planlamamızda fayda var"
İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda önemli kar açıklamalarında bulundu. Kar uyarısının ardından gözler İstanbul'a kar yağacak tarihe çevrildi. İşte 2024 İstanbul'a kar yağacak aya ilişkin detaylar...
Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'da karın yağacağı tarih merak konusu oldu. İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda kar açıklamasında bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Karla mücadele çalışmalarını şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı. Vali Gül, araçlarla ilgili altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planladıklarının altını çizdi. İşte 2024 kışı İstanbul'da kar yağışı tarihi hakkında merak edilenler....
BU YIL İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 3’ncü Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul'da kar yağışına ilişkin açıklamaları dikkat çeken Vali Gül Kasım ayını işaret etti.
"KIŞ HAZIRLIKLARIMIZI ŞİMDİDEN TAMAMLAYACAĞIZ"
İstanbul’da karla hazırlık çalışmalarının başlandığını ifade eden Vali Gül, “Kış, yaklaşıyor. Kar yağışının ne kadar ve nasıl olacağı belli değil fakat kar yağdığında İstanbul’umuzda ne olacağı ve ne ile karşılaşılacağı belli. Karla mücadele noktasında alt yapı hizmetlerine kadar yapacağımız çalışmaları şimdiden planlayacağız.” ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMALARI ŞİMDİDEN PLANLAMAMIZDA FAYDA VAR"
"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."