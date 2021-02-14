İstanbul'da yüz yüze eğitim başlamadan yeni bir engele takıldı. Yarın okullarda ikinci eğitim ve öğretim dönemi başlıyor. 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Ancak İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Peki İstanbul'da kar tatili ne zaman bitecek? İstanbul'da okullar yüz yüze ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2021

Türkiye'nin diğer illerinde 8. ve 12. sınıflar ayrıca köy okulları yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi başlayacak.