İstanbul Valisi Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası takdim etti:

AA

İstanbul'da 13 şehit ailesi ile 15 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.

Hilton Bomonti Oteli'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından dua edildi.

Programda konuşan Vali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin 106. onur yılının idrak edildiğini, Çanakkale'nin milletin yeniden dirildiği, imanın imkanı yendiği yer olduğunu söyledi.

"Atalarımız, Çanakkale'de vatana, bayrağa el uzatanların elini kırıp attığı, Çanakkale'yi geçilmez kıldığı, cihan tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazdı." diyen Yerlikaya, bu destanın her sayfasında kahramanların adının olduğunu belirtti.

Yerlikaya, kendilerine cennet vatan bırakıldığını ifade ederek, "Bunun için bastığımız yeri toprak diyerek geçmiyoruz. Biliyoruz ki toprağı sıksak şüheda fışkıracak. İşte böyle şanlı bir günde şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum." dedi.

Mübarek vatanın her bir karışında, başında bir taşı dahi olmayan nice isimsiz kahramanların olduğunu kaydeden Yerlikaya, "O kahramanlarımızdan biri de Çanakkale şehidimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan'dır. 25 Nisan sabahı İkiz Koyu'na çıkan 2 bin 500 düşman askerini 250 kişilik bölükle durdurmuş, tüm askeriyle birlikte şehadet şerbetini içmiştir. Sancaktepe'de yeni yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz Yüzbaşı Yusuf Kenan adıyla şereflendirdi ve Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunlarının da katıldığı bir törenle okulumuzun açılışını yaptık. Allah'ın izniyle şehitlerimizin adını da aziz hatıralarını da dünya durdukça yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

- "Çanakkale'yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır"

Yerlikaya, bu ülkede bayrak inmeyeceğini ve ezanın susmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Balkanlar'dan Çanakkale'ye, Kafkaslar'dan Galiçya'ya, Sakarya'dan Büyük Taarruza, coğrafyamızın dört bir köşesinde savaştık. Dedelerimiz, atalarımız, babalarımızın izinde Kore'de, Kıbrıs'ta mücadele ettik. Vatanın selameti için memleketin dört bir yanında, Afrin'de, El-Bab'da, İdlib'de, Gara'da, Akdeniz'de, Libya'da o nöbeti tutan aynı ruhlar, aynı ecdadın evlatlarıdır. Çanakkale'yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır. Bugün, vatan için aziz canlarını feda eden 13 kahraman şehidimizin kıymetli ailelerine ve gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden 15 gazimize milletimizin şükran duygularını ifade etmek için devlet övünç madalyalarını takdim ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından 13 şehit ailesi ile 15 gaziye devlet övünç madalyası takdim etti. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.