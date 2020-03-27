İstanbul Valisi Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek çalışmalarını anlattı:

AA

Yerlikaya, İstanbul Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, sosyal mesafeyi korumak için tüm basın kuruluşlarını davet edemediklerini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devletin pek çok tedbir aldığını dile getiren Yerlikaya, bu tedbirlerden birinin de Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 22 Mart'ta ülke genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulaması olduğunu hatırlattı.

Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesinin, salgınla mücadelede çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlılara virüs bulaşmasını önlemenin tek yolunun, vatandaşların gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaları olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle saygıyla özenle korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz." sözlerini anımsattı.

- Gıda kolileri pazartesi gününden itibaren dağıtılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul halkından, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmelerini, Sağlık ve İçişleri bakanlığı ile ilgili kurumlardan gelen ikazlara azami hassasiyeti göstermelerini, evlerinde kalmalarını istedi.

65 yaş ve üstündeki maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşların sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçelerde "Vefa Sosyal Destek Grupları" kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"112, 155 ve 156'ya sizlerden gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için kaymakamlarımızın koordinasyonunda 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimizde görevli polis, jandarma, belediye, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün sabaha kadar Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36 bin 301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı ve yerine getirildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi. Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. "

- "50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız"

Yerlikaya, bu zor dönemde, devletin şefkat elinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşması için gayret ve özveri gösteren ekiplere teşekkür ederek, "Bugün özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Vefa hizmetleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla, hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. "

Gıda kolilerini pazartesi gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Yerlikaya, kolilerin mobil uygulama Getir tarafından evlere teslim edileceğini söyledi.

- "Bu topyekün bir mücadeledir"

Ali Yerlikaya, kolilerin temininde katkı sağlayan hayırseverlere, ücretsiz teslim görevini üstlenen Getir firmasının yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Değerli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. Sizler bizim dua kapımızsınız. Sizler evinizde kaldığınız sürece elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu topyekün bir mücadeledir. Sabır, anlayış ve işbirliği ve Allah'ın izniyle bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın da açıklanan tedbirlere riayet etmeleri hayati önem taşıyor. Bu süreçte tokalaşmamak gibi toplu ulaşım, sosyal ortamlar ve çalışma ortamlarında sosyal mesafeye dikkat etmek çok önemli. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım. Son olarak tüm sağlık çalışanlarımıza İstanbullular, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleye destek için evinde kal İstanbul diyoruz."