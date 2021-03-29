SÜPER SOLUCAN AY

Süper Solucan Ay, ortalama bir dolunay görüntüsü ile karşılaştırıldığında yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 kadar daha parlak bir şekilde görülmesidir.

NASA yöneticileri, ayın Dünya'ya olan yakınlığı nedeniyle bazı tanımlara göre bir 'Süper Ay' olarak kabul edilebileceğini belirtti.