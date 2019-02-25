SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
TÜRKİYE
Haberler >TÜRKİYE

İstanbul ve Çanakkale'de okullara kar tatili

Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Çanakkale'de il genelinde, Kırklareli'nin de Demirköy ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Giriş: 25.02.2019 - 09:35 | Güncelleme:
- Getty Images

Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Çanakkale'de il genelinde, Kırklareli'nin de Demirköy ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yerlikaya 'kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını' belirtti.

Çanakkale'de de kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

İstanbul'da yarın karın yerini yağmura bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen en düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek ise 8 derece olacak.

Çanakkale'de ise kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük -1, en yüksek 5 derece olacak.

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Chelsea'de 'isyan': Kaleci Kepa Arrizabalaga oyundan çıkmayı reddetti
Chelsea'de 'isyan': Kaleci Kepa Arrizabalaga oyundan çıkmayı reddetti
ABD ile barış görüşmelerine 'Taliban'ın kurucu yöneticisi de katılacak'
ABD ile barış görüşmelerine 'Taliban'ın kurucu yöneticisi de katılacak'
Oscar Ödülleri 2019 - Adayların ve kazananların tam listesi
Oscar Ödülleri 2019 - Adayların ve kazananların tam listesi
Huawei, 2299 euroluk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i tanıttı
Huawei, 2299 euroluk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i tanıttı
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X