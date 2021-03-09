İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, İstanbul'un Şişli, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Eyüpsultan, Beykoz, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beyoğlu ilçeleriyle Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin, daha önce yapılan ara operasyonlarda yakalandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Polisin, 12 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.