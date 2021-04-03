Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğerAtletizm
ABONE OL

İstanbul Yarı Maratonu, yıldızlar geçidine sahne olacak

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarın gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda üst düzey atletlerin yarışacağını söyledi.

İstanbul Yarı Maratonu, yıldızlar geçidine sahne olacak

Renay Onur yaptığı açıklamada, erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni Kenyalı Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor, İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn, kadınlarda maraton dünya rekortmeni Kenyalı Brigid Kosgei, yarı maraton dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir, İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Kenyalı Ruth Chepngetich gibi elit atletlerin yer alacağı yarınki organizasyonun büyük çekişmeye sahne olacağını dile getirdi.

İstanbul Yarı Maratonu'nun yıl içinde yaptıkları en önemli faaliyetlerden biri olduğunu aktaran Onur, şunları kaydetti:

"Farklı branşlarda yıl içinde yaptığımız 50 etkinlik arasında ilk sırayı İstanbul Maratonu, ikinci sırayı da İstanbul Yarı Maratonu alıyor. Avrupa'da bahar döneminde yapılan ilk yarı maraton. Bu, işin bizi heyecanlandıran tarafları. Hem bir yıllık uğraşın sonucu hem de başka yarı maraton olmaması sebebiyle tam bir yıldızlar geçidi olacak. Şu anda tarihin en hızlı 10 kadınının 6'sı, Almanya'nın en iyi erkek ve kadın koşucuları, Romanya'nın en iyi erkek yarı maraton koşucusu, son iki dünya rekorunun sahibi olan iki erkek sporcu... Bunların hepsi aynı parkurda olacak. Ayrıca Türkiye rekortmeni Yasemin Can, olimpiyat kotası almaya çalışan Büşra Nur Koku da yarışıyor olacak. Bunların hepsi bize bu sporcuların en iyi derecelerini yapabileceklerini ve muhtemelen ülkelerinin rekorlarını kırabilecekleri bir yarış olacağını gösteriyor. Türkiye atletizm tarihinde bu kadar yıldız atletin koştuğu ilk yol koşusu olacak. Bu da maratonun ve İstanbul'un dünyada daha fazla konuşulacağı anlamına geldiği için mutluyuz."

Renay Onur, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi önlemler aldıklarını vurgulayarak, "Katılımı pandemi sebebiyle sınırladık. Güvenli alan oluşturabilmemiz için 21 ve 10 kilometre parkurlarında en fazla 3 bin kişiyi göreceğiz. Kayıt aşamasından start alanına kadar 3 kere HES kontrolünün yapıldığı, maskenin sürekli şart olduğu ve kişilerin 6 metrekare alan içinde durabilecekleri bir bölge ve parkurdan bahsediyoruz. Çok hazırlandık, yarın etkinlik alanımız ve parkurumuz İstanbul'un en güvenli yeri olacaktır. Parkur da aynı yerde başlayıp, aynı yerde bitiyor. Kontrollü bir alan oluşturabilmek için bu çok önemli. Yenikapı'dan başlayan parkurda Galata Köprüsü ve Balat geçildikten sonra Eyüp'e varılmadan dönüş yapılacak ve yarış yine Yenikapı'da sona erecek. Muhteşem bir yarımada turu. İnşallah keyifli bir koşu olacak." diye konuştu.

Salgının yarı maratonun gelişimini kötü etkilediğini aktaran Onur, "2019 yılında rekor kırmıştık. Geçen yıl düşüş yaşandı. Ancak yine de koşu, dünya ve Türkiye'de pandemi döneminde sınıf atlayan branşlar arasına girdi. Açık havada yapılıyor ve temaslı bir spor değil. Önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüdüğünü göreceğiz. İnşallah daha fazla insanın koştuğu bir hale getiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Renay Onur, Spor İstanbul olarak salgın döneminde de hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çok zarar gören, durdurduğumuz alanlarımız oldu ama güçlendiğimiz alanlarımız da oldu. Bu dönem insanlara ve kurumlara esnek olmayı öğretiyor. Pandemi nedeniyle kapanmanın olduğu anda itibaren çevrim içi egzersizlere başladık. Türkiye'de buna başlayan ilk kurumuz. Hala devam ediyoruz. Orası bizim için bir tesis haline geldi. Farklı yaş grubundaki vatandaşlarımız için eğitimlerimiz devam ediyor. Açık hava egzersizlerinde 70 noktaya kadar çıktık. Yaz sonunda 190 noktaya kadar çıkmış olacağız. Şu anda 70 farklı noktada Spor İstanbul eğitmenleriyle İstanbullulara spor yaptırıyoruz. Buna şehir hatları vapuru ve siteler de dahil. Diğeri de koşu yarışlarında kullanmaya başladığımız sanal koşular." değerlendirmesinde bulundu.

Bünyelerindeki tüm tesisleri sporcuların hizmetine açtıklarını anlatan Onur, "Ağustostan bu yana tesislerimizi tamamen sporculara açtık. 15 Aralık'tan beri lisansı olan her sporcunun istediği şekilde kullanabileceği bir hale getirdik. Bu da bizim İstanbul'daki 3 bin spor kulübüyle daha yakın ilişkiler kurmamızı sağladı." şeklinde görüş belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
DİĞERHentbolda iki vaka daha!
Olimpiyat madalyalı kanocu Baggaley, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu
DİĞEROlimpiyat madalyalı kaçakçı!
16. İstanbul Yarı Maratonu 4 Nisan Pazar günü koşulacak
DİĞERİstanbul'da 'Rüya Yarış'
Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
DİĞERAvrupa U18 Atletizm Şampiyonası'na Kovid engeli
Fenerbahçeli yelkenci Alican Kaynar, 3. kez katılacağı olimpiyatlarda bu kez madalya hedefliyor
DİĞEROlimpiyatlarda madalya istiyor!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu
DİĞERKasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu
Su altından iki Türkiye rekoru çıkaran Sude Fidan, gözünü dünya şampiyonasına dikti
DİĞERSude'nin hedefi dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, cimnastiği zirvede noktalamak istiyor
DİĞER"Zirvede bırakmak istiyorum!"
Nazlıcan ve Bengisu’dan Polonya'da altın madalya
DİĞERNazlıcan ve Bengisu’dan altın madalya
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
DİĞERBeşiktaş Aygaz'da 1 Kovid-19 vakası