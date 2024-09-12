'Yarısı Bizden' kampanyası başvuruları sürüyor: İşte konut sahipleri ve kiracılara ödenecek tutarlar
İstanbul'da kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan 'Yarısı Bizden' kampanyasında tüm detaylar netleşti. Kampanyada, konut sahiplerine 700 bin liraya kadar hibe desteği sağlanırken; kiracılara da 100 bin lira taşınma desteği sunulacak. İşte, Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ile merak edilen tüm detaylar..
İstanbul'da depreme dayanıksız binaların yeniden inşa edilmesi amacıyla başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru süresi uzatıldı. Konut sahiplerine ve kiracılara farklı miktarlarda ödeme desteğinin sunulduğu kampanyada vatandaşlara 10 yıla kadar vade yapılacak ve ilk taksitlere faiz uygulanmayacak. İşte, Yarısı Bizden kampanyası detayları, ödeme planı ve başvuru ekranı...
YARISI BİZDEN KAMPANYASININ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının başvuru sürecinin uzatıldığını açıklayarak, şu sözleri kaydetti;
"Artık ‘Yarısı Bizden’ tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz, 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz. Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz."
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN NE KADAR KREDİ VE HİBE VERİLECEK?
'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.
Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.
BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?
Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.
HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?
Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?
Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.
KİRACILARA TAŞINMA DESTEĞİ VERİLECEK
Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.
KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?
Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.
YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI
İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.