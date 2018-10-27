Havacılık tarihinin dev projesinin hizmete girmesine 2 gün kaldı. 5 yıla yakın bir sürede yapımı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, inşa süresinin yanı sıra sahip olduğu teknik özellikleri ile de rekorları elinde tutuyor. Türkiye'nin en yeni havalimanın hangi özellikleri ile havacılıkta rekorlar kırdığına gelin birlikte bakalım.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 2017 yılında dünyanın en yoğun havalimanı yıl boyunca 103.9 milyon yolcunun uğrak noktası olan ABD'deki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı idi. Atlanta'yı 95.7 milyon yolcu ile Pekin Başkent Havalimanı takip ederken, 2017 yılının yolcu sayısı anlamında en büyük üçüncü havalimanı unvanını ise 88 milyon kişi ile Dubai Uluslararası Havalimanı aldı.

EN YAKIN RAKİBİNDEN 2 KAT BÜYÜK

Dünyanın en yoğun üç havalimanın yüzölçümleri İstanbul Yeni Havalimanı ile karşılaştırıldığında, en yakın rakibinin İstanbul'un yarısı büyüklüğünde olduğu görülüyor. Öyle ki, söz konusu üç havalimanı içinde en büyük alana sahip Dubai Uluslararası Havalimanı, 35 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilmiş durumda.

Geçen yıl dünyanın en kalabalık havalimanı olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nın ise 19 milyon metrekarelik alan büyüklüğü ile İstanbul Yeni Havalimanı'nın üç katından daha küçük olduğu sonucuna varılıyor. Rakamlar, Türkiye'nin en yeni havalimanının büyüklük anlamında rakiplerine fark attığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

KAPASİTESİ İLE FARK ATIYOR

Havalimanlarının yıllık yolcu kapasitelerine göz atıldığında da, İstanbul Yeni Havalimanı'nın üstünlüğü açıkça görülüyor. Öyle ki, tüm fazların devreye girmesiyle birlikte, Yeni Havalimanı'nın yolcu kapasitesi yıllık 200 milyon kişiyi bulacak. Bu değer Dubai Havalimanı'nda 90 milyon yolcu olarak açıklanıyor. Dünyanın en yoğun havalimanı Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesinin de yapılacak yatırımlar ile 2025 yılında 125 milyon kişiye çıkması öngörülüyor.

2017 yılında 85 milyon yolcuyu ağırlayarak dünyanın en büyük dördüncü havalimanı unvanını alan Tokyo Haneda Havalimanı ile, aynı dönemde 84 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaparak dünya 5'incisi olan Los Angeles Havalimanı'nın kapasiteleri de yılda 90 milyon kişi olarak açıklanıyor. böylece, yolcu kapasitesi anlamında da, İstanbul Yeni Havalimanı'nın rakiplerine 2 kat fark attığı görülüyor.

350 DESTİNASYON İLE ÖNE ÇIKIYOR

Havacılık sektöründe, havalimanlarının büyüklüğünü belirleyen parametrelerden birinin de uçuş yapılan destinasyon sayısı olduğu biliniyor. Buna göre, yolcu sayısı anlamında geçen yıl dünyanın en büyüğü olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan 225 noktaya uçuş yapılıyor. Yine yolcu sayısı bakımından ikinci olan Pekin Başkent Havalimanı'ndan 244 ve 2017'de dünyanın en kalabalık üçüncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan ise 240 noktaya uçuş gerçekleşiyor.

Tam kapasite ile çalışmaya başladığında İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 350 farklı noktaya uçuş yapılacak. Bu alanda İstanbul'a en çok yaklaşan havalimanı ise 325 destinasyon ile 2017 yılında 69.4 milyon yolcuyu ağırlayarak dünyanın en yoğun 10'uncu havalimanı unvanını taşıyan Paris Charles de Gaulle Havalimanı oluyor. Paris'i 322 destinasyon ile Amsterdam Schiphol ve 311 uçuş noktası ile Frankfurt Havalimanı takip ediyor.

Sonuç olarak, İstanbul Yeni Havalimanı'nın uçuş yapılan nokta sayısında da rakiplerine üstünlük sağladığı görülüyor.

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