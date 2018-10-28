Türkiye'nin dev projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sayılı saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı, yarın hizmete açılacak.
İlk fazın açılmasıyla birlikte yılda 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda, günde 5 kalkış ve 5 iniş gerçekleşecek.
İlk etapta Türk Hava Yolları (THY) iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya'ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek. Yeni havalimanın ilk dış hat noktaları ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan olacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
Atatürk Havalimanı'ndan taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçağın iniş-kalkış yapabileceği yeni havalimanında, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek ve 250 havayolu şirketine hizmet verilecek.
Türkiye'nin en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı, tüm fazları devreye alındıktan sonra ise dünyanın da en büyüğü unvanını alacak. Öyle ki, Türkiye'nin dev projesinin tüm fazları devreye alındığında yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona çıkacak.
BİRÇOK İLKE İMZA ATIYOR
İstanbul Yeni Havalimanı, büyüklüğünün yanı sıra, sahip olduğu diğer özellikleri ile de havacılıkta birçok ilke imza atıyor.
Yaklaşık 5 yıl gibi rekor bir sürede yapımı tamamlanan yeni havalimanının 76.5 milyon metrekarelik yüzölçümü, dünyanın en kalabalık havalimanlarından 2 kat daha büyük olması ile dikkat çekiyor.
Havalimanının 1.3 milyon metrekarelik ana terminal binası da, tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği bir duty-free alanı yer alacak.
6 PİSTİ VAR
2023 yılında tam kapasite ile faaliyete geçmesi öngörülen İstanbul Yeni Havalimanı, 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi ve 70 bin araçlık açık otoparkı ile hizmet verir duruma gelecek.
Pist sayısı ve uçak kapasitesi gibi özellikleri, Türkiye'nin dev projesinin rakiplerinin önünde yer aldığını gösteriyor.
150 OTOBÜS HİZMET VERECEK
İstanbul'un 3'üncü havalimanına farklı ulaşım alternatifleri bulunuyor. Şehrin farklı noktalarından otobüs seferleri ile havalimanına ulaşmak mümkün iken, ilerleyen tarihlerde raylı ulaşım ile de havalimanına ulaşım sağlanacak.
İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı taşımacılığı Otobüs A.Ş. sağlayacak. Günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarında ücretler 12 ile 30 TL arasında değişiyor. Söz konusu hatlarda 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alınmayacak. Ayrıca, ilk iki ay boyunca otobüsler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.
EN UZAK HAT 93 KİLOMETRE
Otobüs ile ulaşım güzergahlarında en çok araç uzunluğu 50 kilometre olan Yenikapı-Sirkeci hattında bulunuyor. Seferlerin 11 dakikada bir düzenleneceği hatta 23 araç hizmet verecek ve hattı kullananlardan 18 TL ücret alınacak.
Yeni havalimanının ulaşım hatları içinde hem en pahalı hem de en uzak hat ise 93 kilometrelik uzunluğa sahip Pendik hattı. Ücreti 30 TL olan bu hatta, 45 dakikada bir düzenlenecek seferlerde 5 araçla hizmet verilecek.
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