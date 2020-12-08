İSTANBUL - Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta bulunan bir tekstil firmasının dış kısmında depo olarak kullanılan alandaki kumaşlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.