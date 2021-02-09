Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi, denize doğru sürüklendi

AA

Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE", 29 Ocak'ta hava muhalefeti nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturmuştu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, gemide bulunan 3 personeli kurtararak tahliye etmişti.Geminin bugün sabah saatlerinde denize doğru sürüklendiği gözlendi.AA muhabirinin, KEGM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, sabah saatlerinde bölgede yapılan incelemede, geminin 20 derece yatık vaziyetini hala koruduğu ve çevre kirliliğine sebep olmadığı belirtildi.Geminin dün yaşanan fırtına nedeniyle su aldığı tahmin ediliyor.