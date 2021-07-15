Zeytinburnu'nda yangın çıkan atölyenin bulunduğu binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi 74/2 Sokakta 5 katlı apartmanın birinci katındaki kutu paketlemesi yapılan atölyede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Zeytinburnu ve Bakırköy'den sevk edilen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan atölyenin camını kırarak duman tahliyesi yaptı.

İtfaiye erleri atölyenin kapısını da demir kesici spiral kullanarak açtı.Üst katlarda bulunan bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı boşaltırken, apartmanda mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi itfaiye aracından uzatılan merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi.Bina sakinlerinden Tuğrul Durmaz, cam kırılması sesine uyandığını, yangın haberini aldığında da ailesini kaldırarak itfaiye gelmeden binayı boşalttıklarını söyledi.

Bazı komşularının da kendi imkanlarıyla dumanların arasından çıkarak binayı boşalttığını anlatan Durmaz, itfaiye ekiplerinin mahsur kalanları tahliye ettiğini dile getirdi.İş yerinin arkadaşına ait olduğunu ve alevleri gördükten sonra arkadaşını arayıp bilgi verdiğini aktaran Rıdvan Arpacı, yangının atölyenin kapalı olduğunu saatte meydana geldiğini, içeride kimsenin bulunmadığını vurguladı.

Afganistanlı Muhammet Çare Nazeriv de en üst katta ikamet ettiğini, komşuları sayesinde yangından haberdar olduğunu kaydetti.