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İstanbul’a gelen kurbanlıkların satışı başladı

Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenerek dün gece İstanbul'a giriş yapan kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarında satışa sunulmaya başladı. Fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 30 fark var

06.08.2018 - 16:18 | Güncelleme: İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul’a getirilen kurbanlıklar, pazarın ilk gününde görücüye çıktı. Avrupa yakasının "en büyük" kurban pazarı olan Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki kurban pazarında bulunan 280 kurban satış çadırlarının bir kısmında kurbanlıklar yerini aldı. 60 bin metrekarelik 15 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli alanda yer alan kurbanlıklara için de ilk günden pazarlıklar başladı.

FİYATLARDA YÜZDE 30 FARK VAR

Üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle geçen yıla oranla fiyatlar biraz daha yükseldi. Üretici olan Kayhan Akay fiyatların yüzde 30 arttığını söyledi. Kurbanlıklarının hepsini satmayı düşündüklerini ifade eden Akay, “Kırıklareli’nden geliyoruz. 70 tane büyükbaş hayvanımız var. Bin yedi yüz, iki bin lirasını olan bir kurban almak için hisseye girebilir. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 30 fark var” dedi.

Alıcılar da fiyatları pahalı buldu. Pazarın ilk gününden kurbanlık bakmaya gelen ve beğendiği kurbanlık için pazarlığa giren Mücahit Yılmaz da, “Alıcıyım, ilk günden bitirmek istiyorum. Geçen sene aldığım fiyatlara göre kıyaslıyorum. Mutlaka biraz farklı olacak. Arkadaşlar da haklı ama bizim de bütçe meselesi” dedi.

Çadırdan çadıra farklılık gösteren fiyatlarda ise büyükbaş hayvanların 8 ila 20 bin küçükbaş hayvanların da bin 500 ila 2 bin arasında satılması bekleniyor.

 

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