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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Meteoroloji’den İstanbul kar yağışı ve hava durumu uyarısı

        İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı ve hava durumu uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da kar yağışı uzun süredir bekleniyor. Kar yağışı için uyarılar peş peşe gelirken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltma kararı alındı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?İşte, AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı ve hava durumu uyarısı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:55
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        İstanbul kar yağışı için geri sayım sürüyor. Meteoroloji’den kar yağışı için uyarılar yapılıyor. Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da kar zaman yağacak ve hangi bölgelerde etkili olacak?

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        İSTANBUL’A KAR ALARMI!

        İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceği duyuruldu.

        Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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        İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        Yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklar düşüyor. Özellikle, İç ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel o soruya cevap verdi: İstanbul'a kar yağacak mı?

        İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Şubat Çarşamba günü 0°C’ye yaklaşıyor. Şehrin kuzey ilçeleri, Anadolu yakası ve genel olarak yüksek kesimlerinde çarşamba gecesi ve perşembe gün içinde kar yağmasını bekliyoruz.

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        "DOĞU MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR"

        Fakat şehirde aralıklarla sürecek zayıf kar görüntüsü var, bu durum çoğu ilçede beyaz örtü oluşmasına izin vermiyor. Sıcaklıkların biraz daha düşük olduğu Düzce, Gebze, Bursa, Kocaeli yüksekleri, Sakarya ve Bolu yükseklerinde ise kuvvetli kar yağışı görülecek.

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        "YARINDAN İTİBAREN ANADOLU DİKKAT"

        Batı ve Orta Karadeniz’de şehirler arası yollar çarşamba akşam olmadan beyaza bürünebilir. Bu durum Samsun-Ankara-Bolu-İstanbul karayollarında ulaşımın aksamasına yol açar. 4-5-6 Şubat tarihlerinde Anadolu’da genel olarak kar hazırlığı yapmakta, yetkililerin uyarılarını takip etmekte yarar var.

        "İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

        Sivas, Elazığ, Erzincan, Malatya, Erzurum ve yakın çevresinde çarşamba-cumartesi arası kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Bu alanda kar kalınlıkları 20 santimetre ila 50 santimetreye ulaşabilir.

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