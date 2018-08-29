Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Aksaray Polis Merkezi’ne önceki gün başvuran Libya uyruklu Jemal A.(22), arkadaşı Yassen M.(22)’nin fidye için kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

100 BİN DOLAR FİDYE İSTENDİ

Libya’da Makina Mühendisliği bölümünde okuduklarını anlatan Jemal A, “3 gün önce İstanbul’a gezmek için geldik. Arkadaşım Tunuslu ‘Rawa’ adlı bir kadınla buluşmaya gitti. Beni aradı eve gelmeyeceğini söyledi. Ancak bir gün sonra kendisinden haber alamadım. Bir gün sonra beni arayan kişiler Yassen’i kaçırdıklarını ve buna karşılık 100 bin dolar fidye istediklerini söylediler” dedi.

5 SAATTE KURTARILDI

Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri harekete geçti. Şüphelilerle dolaylı müzakere yapılarak, fidye 20 bin dolara indirildi. Bu yöntemle zaman kazanan polis, şüphelilerin Esenyurt’ta olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla Libyalı öğrenci 5 saatte kurtarıldı.

TUNUSLU ‘RAWA’ TUZAĞI

Evde bulunan Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ve kurtarılan mağdur Gasp Büro Amirliği’ne getirildi. Mağdurun verdiği ifadeye göre, olayın kilit ismi Tunuslu kadın ‘Rawa’ olduğu ortaya çıktı. Libya’da bir akrabasının aracılığıyla Tunuslu Rawa’yla cinsel ilişkide bulunmak için buluştuğunu polise anlatan mağdur, gittiği evde rehin alındığını söyledi. Polis, şüphelilerin Tunuslu ‘Rawa’ adlı kadını tuzak için kullandıklarını tespit etti. Rawa adlı kadın polis tarafından aranıyor.

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