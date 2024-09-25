İstanbul’da 3 ilçede helikopter destekli denetim İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de helikopter destekli asayiş denetimi yaptı. 40 noktada yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.09.2024 - 01:10 Güncelleme: 25.09.2024 - 01:10 facebook

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