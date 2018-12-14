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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı fiziki ve teknik takipler sonucu “Ayı” lakaplı Turan A.’nın Kuştepe’de torbacılık yaptığını belirledi. Tespitin yapılmasının ardından şahsı takibe alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı.
İHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kuştepe İnönü Caddesi üzerindeki torbacının evine girecekleri esnada içeriden 13 yaşındaki E.M.’nin çıktığını gördü. Çocuğun elinde bir şey sakladığını gören polis, uyuşturucu madde olduğunu fark etti. Bunun üzerine polisin soru sorduğu çocuk, içerideki bir şahsın kendisine uyuşturucu maddeyi verip, “Bunu aşağıya indir birazdan biri gelip sana 50 lira verecek, sende elindeki malzemeyi ona ver, bende bunun karşılığında sana harçlık vereceğim” dediğini söyledi.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA UYUŞTURUCU KURYELİĞİ YAPTIRMIŞ
Çocuğun söylediklerinin ardından eve baskın düzenleyen polis, içerideki Turan A. ve oğulları Mert A. ile “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan aranan Cem A.’yi gözaltına aldı. Polisin evde yaptığı aramalarda bir miktar “skunk” diye tabir edilen ot esrar, pompalı tüfek ve 12 adet mermi ele geçirdi. Aramaların ardından gözaltına alınan baba Turan ve 2 oğlu emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan A. ve oğlu Cem A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer oğlu Mert A. ise serbest bırakıldı.
TABANCA, MERMİ VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan operasyon kapsamında polis, Kuştepe Köz Sokak üzerinde takibini yaptığı bir eve daha baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda tabanca ve mermileri basılı şarjör ve yine tabancaya ait 24 adet mermi ile uyuşturucu etkisi olan ve kırmızı reçeteye tabi 89 adet hap ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 480 liraya da polis tarafından el konuldu. Aramaların ardından evde bulunan Derya B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuştepe Polis Merkezine götürülen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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