İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı 0:00 / 0:00

İHA

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsünde trafik yoğunluğu azaldı.

İBB trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.