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İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürler boş kalan yollar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
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İHA

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsünde trafik yoğunluğu azaldı.

İBB trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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