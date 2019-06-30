İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü, aldıkları cezalardan dolayı hüküm giymiş ve haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bu sabah saat 06:00’da yapılan operasyonda 628 personelin olduğu 265 ekip yer aldı.

110 KİŞİ YAKALANDI

Daha önce belirlenen bin adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda adam öldürmek, gasp, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ve sahtecilik gibi suçlardan aranan 110 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında çeşitli suçlardan 2 ila 25 yıl arası cezaları kesinleşmiş firariler olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.