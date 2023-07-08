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        İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz hava durumu

        Hafta sonunun gelmesiyle birlikte günlük tatil ve piknik planı yapan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, yurt genelinden beklenek yağışlar hafta sonu itibarıyle giriş yaptı. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 14:20
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        İstanbul'da Perşembe gününden bu yana beklenen yağışlar megakentin belli kesimlerinde etkisini gösterdi. Hafta sonu deniz ve piknik hayali kuran vatandaşlar hava yağmurun etkisinin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte, 8 ve 9 Temmuz hava durumu tahminler…

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        İSTANBUL HAVA DURUMU

        8 Temmuz, Çok Bulutlu 26,1 °C

        9 Temmuz, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 27°C

        Nem (%) 45-71

        3

        ANKARA HAVA DURUMU

        8 Temmuz, Çok Bulutlu 27,4 °C

        9 Temmuz, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17°C 25°C

        Nem (%) 48-86

        4

        İZMİR HAVA DURUMU

        8 Temmuz, Az Bulutlu 32,4 °C

        9 Temmuz, Parçalı Bulutlu 23°C 32°C

        Nem (%) 32-75

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