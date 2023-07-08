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İstanbul'da Perşembe gününden bu yana beklenen yağışlar megakentin belli kesimlerinde etkisini gösterdi. Hafta sonu deniz ve piknik hayali kuran vatandaşlar hava yağmurun etkisinin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte, 8 ve 9 Temmuz hava durumu tahminler…