Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için 32 takım mücadele etti ve sadece iki takım İstanbul biletini kaptı. Inter ve Manchester City. Devler Ligi’nin en büyüğü bu maç sonunda belli olacak. UEFA; dev organizasyonun finalini İstanbul’dan iki kez aldı. İlk olarak 2020’deki finali Lizbon’a daha sonra 2021 finalini, pandemi sebebiyle Porto’ya verdi. Sonunda beklenen gün geldi. İşte Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı…