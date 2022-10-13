İstanbul’da bakım ve onarı çalışmaları için planlı elektrik kesintisi yapılıyor. Bazı durumlarda arıza nedeniyle İstanbul’un belirli bölgelerinde kesinti yaşanabiliyor. BEDAŞ ve AYEDEAŞ bu kesintileri web sitesi üzerinden duyuruyor.

13 Ekim Perşembe İstanbul’un Anadolu be Avrupa yakasında hangi ilçelerinde kesinti yaşanacağını sizler için derledik.