İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik ve arıza işlerinden sorumludur. BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik ve arıza işlerinden sorumludur.

11 Ekim Salı günü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakası ilçelerinin hangi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu.