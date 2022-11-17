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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları veya arıza nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak!

AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları için belirli ilçelere elektrik kesintisi uygulayabiliyor. Kesintilerin bazıları ise arıza nedeniyle ortaya çıkıyor ve yine AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruluyor. İşte 17 Kasım Perşembe 2022 İstanbul’da elektrik kesintileri yapılacak ilçeler…

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  • İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

    İstanbul içerisinde gerçekleşen elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak bildiriliyor. Belirli ilçelerde uzun ve kısa süreli kesintiler bugün meydana gelecek.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

    ELEKTRİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    AYEDAŞ, İstanbul’da Anadolu Yakasında meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgilenirken, BEDAŞ Avrupa Yakasında meydana gelen elektrik kesintilerinden sorumludur. Vatandaşlar kesintilerden haberdar olmak için ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden kendi ilçe ve bölgelerini aratarak kesinti olup olamayacağını öğrenebilirler.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    AYEDAŞ’ın resmi web sitesi üzerinden Anadolu Yakasında elektriklerin ne zaman gideceğini ve geleceğini öğrenebilirsiniz.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    Avrupa Yakasında meydana gelecek elektrik kesintilerini sorgulamak için BEDAŞ’ın web sitesi üzerinden arama yapabilirsiniz.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

    BEŞİKTAŞ

    NO: 34524181

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 17/11/2022 09:00:00 - 17/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

    BAHÇELİEVLER

    NO: 34527767

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARIKAN, BİZİM, MERT, MESİRE, MUDANYA, SAKIP SABANCI, SEVİL, URBAN, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 6., ŞENLİK sk bölgelerinde 17/11/2022 09:00:00 - 17/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

    BAHÇELİEVLER

    NO: 34532338

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL, ZÜMRÜT sk / ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 1., KOCASİNAN 3., KOCASİNAN 4., NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/11/2022 09:00:00 - 17/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

     

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