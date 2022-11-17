ELEKTRİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AYEDAŞ, İstanbul’da Anadolu Yakasında meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgilenirken, BEDAŞ Avrupa Yakasında meydana gelen elektrik kesintilerinden sorumludur. Vatandaşlar kesintilerden haberdar olmak için ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden kendi ilçe ve bölgelerini aratarak kesinti olup olamayacağını öğrenebilirler.