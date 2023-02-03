Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim ve Fatih’te gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken araçlar ise tek tek arandı

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması
İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği araçları didik didik aradı.

Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AF ÇIKACAK MI? 7.Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi ve ne zaman yürürlüğe girecek?
GÜNDEM 7.Yargı Paketi maddeleri
Bekçi alım sonuçları ve sınav tarihleri: 2023 Bekçi alım sınavı ne zaman, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM Bekçi alım sonuçları ve sınav tarihleri
Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?
GÜNDEM 2023 TOKİ kura çekim tarihleri!
Eskişehir'de çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM Yangında 10 kişi dumandan etkilendi
İstanbul Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
GÜNDEM Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
EYT İLK MAAŞ TARİHİ NETLEŞİYOR | EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu, ne kadar maaş bağlanacak?
GÜNDEM 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi
EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU | 2023 EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi tablosu netleşti!
GÜNDEM EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi tablosu ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 zanlı tutuklandı
GÜNDEM Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS ne zaman, başvurular başladı mı, AÖBT, Eğitim Bilimleri, DHBT ve Alan Bilgisi sınav tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.