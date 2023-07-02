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İstanbul´da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul´da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
DHA


İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda haklarında geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgüt içerisinde oldukları dönemde çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelinde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, dijital materyaller ile farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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