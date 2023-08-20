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        Haberler Gündem Çevre İstanbul’da su seviyesi düşüyor!

        İstanbul’daki barajların su seviyesi yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi

        Mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü. Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 10:06
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        İstanbul'da su seviyesi düşüyor!
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        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.

        Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi. Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

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