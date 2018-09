Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, bu yıl 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve İstanbul Kongre Merkezi’nde 13'üncü kez düzenlenecek Contemporary İstanbul’da, Alman video sanatçısı ve yönetmen Bettina Hutschek’in performans videosu ‘Sürpriz Ziyaret' de yer alacak. Sanatçının, Rus asıllı ressam Nicolas De Stael’in Andre Malraux Modern Sanatlar Müzesi’nde sergilenen eserleri üzerine gerçekleştirdiği sergi turu şeklindeki performans videosu izlenebilecek.

Bettina Hutschek'in 'Kuzey Işıkları / Güney Işıkları' başlıklı sergisi içerisinde Nicolas de Stael’in soyut eserleri üzerine gerçekleştirdiği performansı, sanatın iyileştirici gücüne odaklanıyor. Hutschek, kendisini 'The Institute of Science and Spirituality, Department of Paranormal Activity (ISS) / Bilim ve Metafizik, Paranormal Aktivite Araştırma Departmanı'nda görevli bir bilim insanı olarak tanıtıyor.

Bettina Hutschek, performansında Nicolas De Stael’in tabloları üzerine tamamen kurgusal bir anlatı geliştiriyor. Buna göre De Stael, maddi bir malzemeden çıkarmak suretiyle eserlerinde ışığı iyileştirici bir hale sokabilen bir sanatçı olarak sunuluyor; o kadar ki De Stael’in eserlerinin ağır hastalıkları bile iyileştirebilecek bir enerji, ışık ve titreşime sahip olduğu belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ