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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da taksi indi bindi ne kadar oldu, taksimetre kaç liradan açılıyor? Zamlı taksi indi bindi ücreti

        İstanbul'da taksi indi bindi ne kadar oldu, taksimetre kaç liradan açılıyor? Zamlı taksi indi bindi ücreti

        İstanbul'da taksi indi bindi ücretine zam geldi. Günlük hayatımızda sıklıkla tercih ettiğimiz taksi ücretleri açılış fiyatı UKOME toplantısı belli oldu. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Peki İstanbul'da taksi indi bindi ne kadar oldu, taksimetre kaç liradan açılıyor? İşte yeni 2024 zamlı taksi indi bindi ücreti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:02
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        İstanbul taksi ücreti yeniden belirlendi. Taksi indi bindi ücreti, kısa mesafe değişti. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranda zam yapıldı. İşte İstanbul’da taksi indi bindi ücreti

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        İSTANBUL’DA TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ, İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı.

        Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

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        Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltildi.

        Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

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