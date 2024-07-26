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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Marmaray, metrobüs, minibüs ve otobüs toplu ulaşım ne kadar oldu, kaç TL?

        İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Marmaray, metrobüs, minibüs ve otobüs toplu ulaşım ne kadar oldu, kaç TL?

        İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam ile fiyatlar güncellendi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Temmuz ayı oturumunda yüzde 13 oranında zam kararı alındı. İstanbul'da toplu taşımaya en son geçtiğimiz ocak ayında yüzde 18 ile 28.09 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı. Yeni zamlarla beraber Marmaray, metrobüs, minibüs ve otobüs gibi toplu ulaşım fiyatı değişti. Peki İstanbul'da Marmaray, metrobüs, minibüs ve otobüs toplu taşıma ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:51
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        İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi. Taksi, minibüs, otobüs gibi çoğu ulaşım aracının fiyatı değişti. Peki İstanbul’da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Marmaray, metrobüs, minibüs ve otobüs toplu ulaşım ne kadar oldu, kaç TL?

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        İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM GELDİ

        İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA ÖĞRENCİ VE TAM AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13'lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8.64 liradan 9.76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi.

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        TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA MARMARAY NE KADAR OLDU?

        Yeni zam ile beraber Marmaray'da ücret 39.18 liradan 46.94 liraya çıkarıldı.

        TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA OTOBÜS BİLETİ NE KADAR OLDU?

        Metrobüste en uzun mesafe ücreti 26.27 liradan 29.68 liraya çıktı.

        MİNİBÜSLERDE EN KISA MESAFE 18 LİRA

        Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı

        Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki otobüslerin ücret tarifesine de zam yapıldı.

        YEDİEMİNE 708 TL OLAN ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 800 TL’YE ÇIKTI

        Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi oylandı. Alınan kararla; yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı; 708 TL olan araç çekme ücreti 800 TL’ye; ilave kilometre ücreti ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseldi.

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        Kararlaştırılan teklif doğrultusunda yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için liradan 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya çıkarıldı.

        DENİZ TAKSİYE YÜZDE 100 ZAM

        En son 22 ay önce belirlenen deniz taksi ücretlerinde de düzenlemeye gidilerek yüzde 100 zam yapıldı. 210 TL olan açılış ve ilk mil ücreti 420 TL’ye yükseltildi.

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