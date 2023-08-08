UKOME olağanüstü toplanıyor! 2023 İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplu taşımaya zam gündemiyle toplanıyor. Olağanüstü toplantıda taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamları ele alınacak. İşte 2023 toplu ulaşım zammı son dakika gelişmeleri ve İETT öğrenci, tam ücretleri...
Toplu taşıma zammı son dakika gelişmeleri için gözler Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne çevrildi. UKOME 8 Ağustos salı günü toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Saat 11:00'de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri olacak. Bu noktada Marmaray, metrobüs, metro, tramvay, İETT, minibüs ve taksi ücretlerine zam yapılması bekleniyor. İşte İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? sorusunun yanıtı ve 2023 İstanbul'da toplu taşıma ücretleri zammına ilişkin merak edilenler...
UKOME OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!
UKOME 8 Ağustos Salı sabahı olağanüstü toplanıyor. Tek gündem zam. Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.
8 Ağustos sabahı saat 11.00’de UKOME tekrar toplanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demişti ve uzlaşı çıkmamıştı.
TOPLU ULAŞIMA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Esra Toptaş'ın aktardığı bilgiye göre bugünkü UKOME toplantısı öncesi UKOME’deki bakanlık temsilcileriyle İBB arasında yüzde 51.5 oranında uzlaşma sağlandı. Fakat taksiciler bu oranı kabul etmiyor. Son sözü saat 11.00’de UKOME verecek.
2023 İSTANBUL GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
İETT Ücret Tarifeleri
Tam akbil 9,90 TL
Öğrenci akbil 4,83 TL
Öğretmen akbil 7,09 TL
Kişisel İstanbulkart ücreti 60 TL
Aylık tam akbil dolum 777 TL
Aylık öğrenci akbil dolum 140 TL
İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi
En kısa mesafe tam bilet 7,09 TL
En uzun mesafe tam bilet 14,69 TL
En kısa mesafe öğrenci bilet 3,12 TL
En uzun mesafe öğrenci bilet 4,83 TL
En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 4,38 TL
En uzun mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 8,06 TL
İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi
İstanbul'un diğer bir ulaşım vasıtalarından Marmaray'ın güncel bilet fiyatları şu şekildedir;
En kısa mesafe tam bilet 9.90, en uzun mesafe tam bilet 21.91 TL
En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL
En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL