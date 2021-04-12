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İstanbul’da trafik yoğunluğu, yüzde 72 seviyelerine ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk gününde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul’da trafik yoğunluğu, yüzde 72 seviyelerine ulaştı

Megakentte trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına gelirken, İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Haftanın ilk günü mesai saatinin bitimiyle oluşan yoğunluk nedeniyle, megakentin bazı bölgelerinde trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

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