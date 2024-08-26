İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. MGM'nin son hava durumu raporuna göre, yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı. Bazı illerimizde yağış beklenirken İstanbul'da yağmur yağacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den yanıt geldi. İşte güncel hava durumu raporu
MGM haftalık hava durumu bir hafta içerisinde gerçekleşmesi muhtemel hava olaylarına ilişkin bilgiler veriyor. MGM hava durumu raporları İstanbul’da yağmur var mı, havalar ne zaman soğuyacak gibi sorulara açıklık getiriyor. Peki İstanbul’da yağmur ne zaman yağacak, hava nasıl olacak? İşte hava durumu uyarısı
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL’A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?
Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan ve sel nedeniyle 2 can kaybına yol açan şiddetli yağışların bugün de devam edeceği gözlemlendi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, şiddetli sağanağın Ege'nin iç kesimlerinde ve yine Orta-Doğu Karadeniz arasında gerçekleşeceğini belitti. Özel ayrıca yarın sabah İstanbul'da yağış beklendiğini de kaydetti
Ankara’da bugün hava parçalı bulutlu, yarın gün içinde yağmur ihtimali var. Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar oluşurken, Güneydoğu bu hafta çoğunlukla güneşleniyor.