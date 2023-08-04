İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 38.828 TL oldu Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı. Ortalama yaşam maliyeti, hazirana göre 3.448 lira arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73.24 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9.75, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 40.69 oranında arttı.

YIL AY AYLIK DEĞİŞİM ORANI 2023 Ocak 6,64% 2023 Şubat 3,86% 2023 Mart 4,01% 2023 Nisan 3,10% 2023 Mayıs 2,24% 2023 Haziran 5,59% 2023 Temmuz 9,75%

Bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 73.24 olarak gerçekleşti.

YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI 2023 Ocak 102,82% 2023 Şubat 98,97% 2023 Mart 86,14% 2023 Nisan 77,05% 2023 Mayıs 67,95% 2023 Haziran 63,86% 2023 Temmuz 73,24%

Temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.448 lira arttı.

YIL AY Yaşam Maliyeti 2023 Ocak 29.429 TL 2023 Şubat 30.563 TL 2023 Mart 31.788 TL 2023 Nisan 32.772 TL 2023 Mayıs 33.507 TL 2023 Haziran 35.380 TL 2023 Temmuz 38.828 TL