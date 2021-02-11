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İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

Yeditepe Huzur Uygulaması’nda çeşitli suçlardan aranan 427 kişi yakalandı.

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 645 personel, 1 polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 11.00-13.00 saatleri arasında, ikinci aşamada 76 noktada 604 personel ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 13.00-15.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 94 bin 237 şahsın GBT Sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 427 şahısla 264 yoklama kaçağının yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, uygulama kapsamında 35 ruhsatsız tabanca ve 153 fişek, 5 kilo 324 gram uyuşturucu madde, 123 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

16 bin 533 araç ve 332 motosikletin kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, 800 araç ve motosiklete işlem yapıldığı, 11 aracın trafikten men edildiği bilgisi paylaşıldı.

Denetlenen araç sürücülerine toplam 157 bin 302 lira para cezası kesildi.

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