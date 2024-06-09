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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı: 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı: 2 gözaltı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi yakalanırken, otomobilde yapılan aramada 100 gram kokain ele geçirildi. Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:10 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:10
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu!
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        İnigöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine Bursa’yı geçiş güzergahı olarak kullanan otomobili takibe aldı.

        İçerisinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde, önü kesilerek durduruldu. Enes Güreş (28) ve Ünal Akdoğan (30) gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 100 gram kokain ele geçirildi. Operasyon anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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