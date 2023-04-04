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İstanbulkart'ını 3 yıldır kullanmayanlar dikkat! İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir, ne işe yarar?

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi gündemdeki yerini koruyor. BELBİM'in yaptığı açıklamasına göre; 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartların geçerliliği son bulacak. Bu noktada gözler "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi feshi nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesine dair detaylar...

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  • İstanbulkart'ını 3 yıldır kullanmayanlar dikkat! İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir, ne işe yarar, iptali nasıl yapılır?

    İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi, BELBİM tarafından yapılan açıklamanın ardından gündeme geldi. Özellikle uzun süredir İstanbulkartı'nı kullanmayan vatandaşları yakından ilgilendiren sözleşmenin detayları merak ediliyor. Peki, İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir, ne işe yarar, iptali nasıl yapılır? İşte konuya dair bilgilier...
  • İstanbulkart'ını 3 yıldır kullanmayanlar dikkat! İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir, ne işe yarar, iptali nasıl yapılır?

    İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞME NEDİR?

    Süresi dolan İstanbulkartların kullanıma kapatılmasına ilişkin değişikliğin de içinde yer aldığı sözleşme BELBİM tarafından duyuruldu. BELBİM'in açıklaması şu şekilde:

    "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız."
  • İstanbulkart'ını 3 yıldır kullanmayanlar dikkat! İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir, ne işe yarar, iptali nasıl yapılır?

    İSTANBULKARTLAR İPTAL Mİ OLACAK?

    4.27. Son işlem (dolum veya harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle herhangi bir işlem yapmayan Müşteri'lerin istanbulkartları kullanıma kapatılacaktır. Bu kartlardan geriye dönük aylık 2 TL olacak şekilde ve kartın bakiyesini aşmayacak şekilde işlem ücreti tahsil edilecektir.
  • İstanbulkart'ını 3 yıldır kullanmayanlar dikkat! İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir, ne işe yarar, iptali nasıl yapılır?

    Takip eden aylar içinde kart bakiyesi sıfır olana kadar aylık 2 TL işlem ücreti kesilmeye devam edecektir. Bu süre içinde karttaki kesintiye uğramamış bakiye, kart Müşterisinin talebi halinde kendisine iade edilecektir.

    SÖZLEŞMENİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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