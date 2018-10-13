SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İstanbullu Gelin
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Faruk'un tavrı ne olacak?

İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümde Faruk "Sen Garip'in oğlusun!" sözüyle alt üst oldu. Peki; Faruk'un tavrı ne olacak? İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

13.10.2018 - 00:32 | Güncelleme:

İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümün ardından gözler 58. bölüme çevrildi. Dizinin izleyicileri 58. bölümle ilgili ipuçlarını öğrenmek için İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜM FRAGMANI

Ülfet’in Esma’ya yaptığı suçlama ile Fikret şoka girmiştir. Annesinin onlara yalan bir hayat yaşatması fikri ile mücadele edemeyen Fikret, duyduklarını İpek ile paylaşır. İpek ise bu bilgi ile yıllardır beklediği şansı elde etmiş gibidir. Fikret’in itirazlarına rağmen DNA testi yaptırmak için harekete geçer. Süreyya’nın hayatında ise yeni bir sayfa açılmaktadır, hayalini kurduğu iş avuçlarının içerisindedir. Faruk’un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet’in işi için Süreyya’ya aracı olması ise Süreyya ile Esma’nın arasında gerginliğe neden olur.

Fikret tüm duygularının yanında bir de Adem’i bitirme planının peşindedir ve başını belaya sokmak üzeredir. Faruk’un Fikret’in yaptıklarını öğrenmesi ve olaya müdahalesi ise iki kardeşin yüzleşmesine sebep olacaktır.

İSTANBULLU GELİN 58. BÖLÜM FRAGMANI YAYINŞANDI MI?

Süreyya'nın her geçen gün Ülfet'e yaklaştığı ve Esma ile arasının açıldığı 57. bölümün sonunda Faruk, Fikretin "Sen Garip'in oğlusun!" sözleriyle sarsıldı. Faruk'un tepkisinin ne olacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak. Peki; gelecek bölümle ilgili ipuçlarını içermesi beklenen İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X