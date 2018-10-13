İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümün ardından gözler 58. bölüme çevrildi. Dizinin izleyicileri 58. bölümle ilgili ipuçlarını öğrenmek için İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜM FRAGMANI

Ülfet’in Esma’ya yaptığı suçlama ile Fikret şoka girmiştir. Annesinin onlara yalan bir hayat yaşatması fikri ile mücadele edemeyen Fikret, duyduklarını İpek ile paylaşır. İpek ise bu bilgi ile yıllardır beklediği şansı elde etmiş gibidir. Fikret’in itirazlarına rağmen DNA testi yaptırmak için harekete geçer. Süreyya’nın hayatında ise yeni bir sayfa açılmaktadır, hayalini kurduğu iş avuçlarının içerisindedir. Faruk’un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet’in işi için Süreyya’ya aracı olması ise Süreyya ile Esma’nın arasında gerginliğe neden olur.



Fikret tüm duygularının yanında bir de Adem’i bitirme planının peşindedir ve başını belaya sokmak üzeredir. Faruk’un Fikret’in yaptıklarını öğrenmesi ve olaya müdahalesi ise iki kardeşin yüzleşmesine sebep olacaktır.

İSTANBULLU GELİN 58. BÖLÜM FRAGMANI YAYINŞANDI MI?

Süreyya'nın her geçen gün Ülfet'e yaklaştığı ve Esma ile arasının açıldığı 57. bölümün sonunda Faruk, Fikretin "Sen Garip'in oğlusun!" sözleriyle sarsıldı. Faruk'un tepkisinin ne olacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak. Peki; gelecek bölümle ilgili ipuçlarını içermesi beklenen İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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