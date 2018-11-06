İstanbullu Gelin dizisi 61. yeni bölümü ile Cuma akşamı Star TV ekranlarına gelecek. Senem ile Güneş’in gizli görüşmeleri Akif’in dikkatini çeker ve Akif’e hiç beklemediği bir bilginin yolunu açar. Ülfet ve Güneş, Sedef’i bertaraf ettiklerini düşündükleri noktada Sedef tekrar ortaya çıkarak herkesin dikkatin çekmeyi başarır. İşte, İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirecek

Fikret duyduklarını serinkanlılıkla sindirmeye çalışırken, Adem ve Ülfet’i bitirmeye and içer. Akif bu uğurda Fikret’in yol arkadaşı olacaktır. Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirir. Süreyya’nın desteğini alan Esma verdiği kararla emin adımlarla ilerlerken Ülfet’ten de bir yerde geçmişin intikamını almaktadır. Ülfet bu şoku atlatmaya çalışırken başka bir sürpriz onu beklemektedir; Sedef geçmişin ağırlığıyla tam karşısındadır…

İstanbullu Gelin dizisi 61. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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