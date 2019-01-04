İstanbullu Gelin 69. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İstanbullu Gelin dizisi normalde her hafta Cuma günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte İstanbullu Gelin'in yeni bölümüne dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN BU AKŞAM NEDEN YOK?

İstanbullu Gelin'in bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

İSTANBULLU GELİN 69. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbullu Gelin'in bu akşam yayınlanmayan 69. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. İstanbullu Gelin 69. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

İSTANBULLU GELİN 68. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Esma, dengeleri değiştirecek yeni bir karar alıyor.

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.

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