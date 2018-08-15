İstanbullu Gelin dizisinde Özcan Deniz 'Faruk'u, Aslı Enver 'Süreyya'yı canlandırıyor. Karı-kocayı oynayan ikili, sezon finalinde anne-baba olmuştu. Diziye yeni sezonda 2 yeni karakterin katılacağı öğrenildi.

Karakterlerden biri Faruk ile Süreyya'nın kızları 'Yaz' olacak. 'Yaz' rolünü canlandıracak yeni bir yıldız keşfetmek için şu günlerde arayış sürüyor.

KIZLARI OLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER



Özcan Deniz kızını canlandıracak kişinin hiç tanınmamış biri olmasını istiyor. 'Yaz' karakteri için şimdiye kadar 200 kişi başvuruda bulundu.





USTA OYUNCU MERAL ÇETİNKAYA KADROYA DAHİL EDİLİYOR



Dizinin yeni sezondaki diğer önemli karakteri için de yapım şirketinin usta oyuncu Meral Çetinkaya ile imza aşamasında olduğu ortaya çıktı.

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