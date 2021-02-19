İstanbullu gençler, İdlib için yardım malzemesi topluyor

AA

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 9 gençlik merkezinde İdlib için toplanan yardım malzemeleri yüzlerce gönüllü genç tarafından ayrı ayrı kolileniyor.

Merkezlere ulaşan kullanılmamış mont, bot, çorap, atkı, bere, eldiven, kazak ve pantolon gibi yardım malzemeleri hazırlanıyor. Gönüllü öğrenciler atkı ve bere gibi giysiler örerek kampanyaya destek oluyor.

İstanbul Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Sami Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik merkezleri ve gönüllü gençlerle başlattıkları kampanyanın amacının yardım malzemelerinin İdlib'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak olduğunu söyledi.

Bazı bölgelerde kışların hiç bitmediğini, hem yürekleri hem de bedenleri soğuttuğunu ifade eden Kuşçu, "Gözlerinde geçmişe dair hiçbir umut olmayan insanların bir de üzerinde de hiçbir şey olmaması, ısınamaması geleceğe aydınlık bakabilmelerine büyük bir perde çekmektedir. Suriye'nin ikliminin karasal olması, ısınma tertibatının olmaması oradaki insanların çadırda yaşamaları ihtiyaçlarının daha fazla artmasına sebebiyet vermektedir." dedi.

Kuşçu, İdlib'de soğuktan ölen, elleri ayakları donan ve soğuktan birçok hastalığa kapılan bir nesil yetiştiğine dikkati çekerek, "Çocukların ihtiyacı hiç bitmiyor. Çocuklar büyüyor yeri geliyor üzerindeki kıyafet yırtılıyor, çok soğuk olmasından dolayı kimi zaman ince bir kazak yeterli gelmiyor. 'Kardeşin Isınır, Dünya Isınır', "Sende Gönüllü ol, Gönül al" sloganıyla bu kampanyada kullanılmamış mont, bot, çorap, atkı, bere, eldiven, kazak ve pantolon gibi ihtiyaçları gönüllülerimizin desteğiyle İdlibli kardeşlerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.