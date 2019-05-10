- Söz konusu dönemde İİB üyesi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 666 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 580 milyon dolar, GYHİB 382 milyon dolar, İSHİB 279 milyon dolar, İFMİB 216 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 96 milyon dolar, KUMİB 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi