İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının neden olacağı don ve buzlanma gibi nedenlerle meydana gelen arızalar ve güncel su keisntileri İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor. 14 Mart Pazartesi günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizde ulaşabilirsiniz.