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Haberler Gündem İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler, sular kaçta gelecek?
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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintileri olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler günlük olarak İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintilerinin hangi ilçelerde meydana geleceğini açıkladı. İşte 22 Kasım 2022 İstanbul'da suların geleceği saat...

İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler, sular kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintileri yaşanacak ilçeleri, mahalleleri ve suların saat kaçta geleceğini açıkladı. Buna göre bugün İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi meydana gelecek. İşte 22 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

22 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler : ZUHURATBABA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 15:06:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : ÖRNEKTEPE MAH,SÜTLÜCE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 15:31:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : AKÇABURGAZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 12:50:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : TALATPAŞA MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 14:35:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : İSMETPAŞA MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 15:09:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BARBAROS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 15:38:25.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ÇINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 10:47:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : IHLAMURKUYU MAH,YUKARI DUDULLU MAH,CEMİL MERİÇ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 10:32:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : ATATÜRK MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-22 12:27:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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