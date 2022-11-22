İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintileri yaşanacak ilçeleri, mahalleleri ve suların saat kaçta geleceğini açıkladı. Buna göre bugün İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi meydana gelecek. İşte 22 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
22 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAKIRKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZUHURATBABA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 15:06:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÖRNEKTEPE MAH,SÜTLÜCE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 15:31:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AKÇABURGAZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 12:50:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TALATPAŞA MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 14:35:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İSMETPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 15:09:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BARBAROS MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 15:38:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇINAR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 10:47:11.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|IHLAMURKUYU MAH,YUKARI DUDULLU MAH,CEMİL MERİÇ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 10:32:58.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ATATÜRK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-22 12:27:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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